Thibaut Courtois a vécu un après-midi très particulier ce samedi au stade Wanda Metropolitano. Le Diable rouge se déplaçait pour la première fois sur la pelouse de son ancien club, l'Atletico Madrid, depuis qu'il a rejoint les rivaux détestés du Real Madrid.

Comme attendu, le gardien belge a reçu un accueil chaud bouillant avec des sifflets et des jets de rats en peluche. Malgré cela, il a su resté concentré sur ce derby madrilène que les 'Merengues' ont remporté 1-3.

"Je devais garder la tête froide et rester concentré, ne pas penser à ce qu'ils m'ont jeté. J'étais concentré sur mon match et c'est tout", a expliqué Courtois après la rencontre à propos de cette contestation.

Le Diable rouge a ensuite parlé du bon moment de forme du Real qui a enchaîné un cinquième succès consécutif en championnat. "Gagner 1-3 avec un beau jeu et de beaux buts, c'est fantastique. On est contents d'être remontés à la 2e place. C'est bien de mettre la pression derrière le Barça et de se battre jusqu'à la fin. On a un peu augmenté notre niveau ces derniers temps. Beaucoup ont joué la Coupe du monde jusqu'au bout, pour l'énergie et le mental ça pèse. Parfois il y a des hauts et des bas sur une saison. A certains moments, on avait peut-être trop de joueurs moins bien mais je crois que maintenant tout le monde est au meilleur niveau. Tout le monde se sent en confiance et ça se voit."

Pris à défaut une seule fois sur l'après-midi, Courtois n'a pas manqué de susciter les critiques de ses détracteurs pour la façon dont il a encaissé. "Griezmann a été malin parce que je crois que je l'ai bien serré. Mais juste au dernier moment, quand j'allais refermer mes jambes, il l'a mise entre les jambes. Ça arrive pour un gardien, chaque week-end il y a des buts comme ça. Tout le mérite lui revient, c'est un grand attaquant, on ne peut pas l'oublier."