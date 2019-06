Découvrez les réactions des Diables rouges au micro de la RTBF à l'issue de leur victoire contre le Kazakhstan ce samedi soir.

Timothy Castagne : "C'est un beau goal que je marque. Cela restera un beau souvenir mais mes pensées sont déjà vers tournées mardi. Je pense qu'on a très bien combiné ce soir. En deuxième, nous avons plus joué à gauche donc j'ai eu moins de ballons. Thomas Meunier était un peu blessé et j'ai beaucoup joué à l'Atalanta. La forme joue énormément pour le coach. C'est une très saine concurrence et nous nous entendons très bien."

Thibaut Courtois : "On savait que le Kazakhstan était une équipe solide. Je pense qu'on a bien joué pendant 20 minutes. Ensuite, nous avons un peu relâché la pression. Eden cela fait longtemps que je savais que son transfert était presque fait. C'est une nouvelle fantastique. Je connais très bien sa famille et c'est un très bon ami. Il va être très bien accueilli par les Espagnols et le vestiaire. Tout le monde est très heureux du dénouement de la situation. Comme je connais Eden, il va très vite s'adapter et nous faire gagner."

Thorgan Hazard : "Le plus important était de bien commencer. Nous voulions marquer un ou deux buts puis gérer le score. On va bien récupérer et on essayera de bien terminer la saison pour les supporters. L'équipe gère vraiment bien dans ce groupe. J'ai dû m'adapter à ce poste mais je crois que j'y suis bien installé aujourd'hui. Cela a été assez mouvementé dans la famille Hazard ces derniers temps. On était tous la pour fêter le transfert d'Eden et sa 101e sélection. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter là. Il a enfin réalisé son rêve et il le mérite. Nous sommes tous fiers de lui."





Roberto Martinez: "Je suis vraiment satisfait. Le début de match était vraiment bon. Nous avons appliqué notre plan à la perfection. Castagne a vraiment été très bon ce soir. Cela fait trois matchs qu'il est très performant. Je connaissais son potentiel et il confirme tout le bien que je pensais de lui. Pour Eden, il mérite ce qui lui arrive. Il faut qu'il garde ce plaisir et qu'il reste relax comme à son habitude. Il ne doit pas changer. En plus de son talent, il a un caractère exceptionnel."