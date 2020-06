Qui de Thibaut Courtois, Marc-André Ter Stegen ou Jan Oblak soulèvera le trophée Zamora cette année ? Courtois est bien parti!

Le gardien des Diables rouges est celui qui a le moins encaissé cette saison en Liga. Contre Majorque, El Muro a connu sa 14ème clean sheet de la saison. Cette saison, les Madrilènes n'ont encaissé que 21 buts en 31 rencontres. Courtois, qui en a concédé 18, est donc bien parti pour remporter le trophée.

Le dernier gardien du Real Madrid à avoir remporté ce trophée est Iker Casillas qui a été sacré en 2008.

Thibaut Courtois a remporté cette distinction à deux reprises en 2013 et 2014 lorsqu'il évoluait à l'Atletico Madrid. Le plus gros concurrent de Courtois est sans doute Jan Oblak, qui n'a encaissé qu'un but de plus que Courtois et qui remporte le trophée depuis 4 ans.