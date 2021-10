Thibaut Courtois a passé un 'Clasico' assez tranquille pendant une grande partie du match sur la pelouse du FC Barcelone dimanche. Le Real l'a emporté 1-2 ne laissant que peu d'occasions au Barça. Néanmoins, le gardien des Diables Rouges s'est retrouvé au sol, touché au genou, en fin de partie. Après un dégagement au pied, Courtois s'est effondré et s'est tenu le genou droit. L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a d'ailleurs attendu avant d'effectuer son dernier remplacement, au cas où son gardien ne pouvait plus tenir sa place. "J'ai ressenti une douleur au moment de dégager", a raconté Courtois au micro de Movistar Plus. "Je pouvais continuer, j'espère que ce n'est rien de grave".

Courtois n'aura effectué qu'un seul arrêt durant la rencontre. "Ici, tu dois te défendre. C'est important d'être bien organisé. Le Barça sera là jusqu'à la fin, c'est bien de gagner ici."

"Nous étions toujours forts, ils n'ont pas eu d'occasions jusqu'à leur but en fin de match", a poursuivi Courtois, qui regrette la réalisation d'Agüero dans les arrêts de jeu. "Nous devons être plus concentrés, car avec les deux minutes restantes, avec le stade qui poussait, tout pouvait arriver."