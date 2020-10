Le portier des Diables rouges a été l'auteur de plusieurs arrêts déterminants, surtout en seconde période.

Auprès de nos confrères de Marca, il revient sur cette rencontre très disputée. "Nous savions que ce serait un match difficile. L'an dernier, ils ont réussi à nous tenir en échec à domicile en fin de rencontre. J'ai eu une première mi-temps plus calme mais en seconde, j'ai dû effectuer trois gros arrêts", confie-t-il.

Face à Valladolid, Zinédine Zidane, le coach du Real Madrid, a opté pour un nouveau système avec deux attaquants (Jovic et Benzema). Ce qui a quelque peu chamboulé les habitudes des Madrilènes. "Avec les changements de tactique, vous pouvez surprendre votre adversaire si vous vous adaptez bien. Mais il faut réussir à garder un bon rythme dans le match et on l'a fait en deuxième mi-temps", explique le N.1 des Merengues.

Enfin, El Muro a donné des nouvelles de son compatriote Eden Hazard, qui était repris dans la sélection mais qui a dû déclarer forfait à cause d'une blessure musculaire à la jambe. Blessure qui lui vaudra une indisponibilité de 3 à 4 semaines. "Eden est un peu affecté et triste. Il s'entraînait très bien cette semaine et il voulait vraiment revenir. Il était de retour à son niveau habituel, comme je le connais. Cette nouvelle blessure est un petit pas en arrière pour lui, mais ce n'est pas la cheville", a conclu le portier belge.