Pour la première fois depuis le retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, Thibaut Courtois a enchaîné deux titularisations de rang.

Débarassé d’un petit souci musculaire au niveau de la cuisse, le gardien avait été l’un des seuls à sortir la tête de l’eau lors du naufrage sur le terrain du Rayo Vallecano. La réception de Villarreal lui a permis de retrouver le rythme, même s’il a terminé la partie un peu frustré et un brin énervé, encaissant deux buts imputables aux largesses de sa défense alors qu’il avait sorti un bel arrêt empêchant les siens d’être menés 1-2.

Le tout alors que Keylor Navas a pris place sur le banc. Après cinq années à Madrid, le Costaricain a désormais conscience qu’il vit ses dernières semaines dans la capitale espagnole.

Très souvent interrogé sur la hiérarchie des gardiens de but en vue de la saison prochaine, Zidane a toujours servi la même réponse, à savoir que "tout serait clair dès le début". Et, selon AS, les dirigeants du Real ont déjà prévenu les premiers intéressés, faisant de Courtois le numéro un du poste. Un choix logique vu l’âge du Diable (27 ans le 11 mai prochain), son potentiel mais aussi l’investissement consenti l’été dernier et les 35 millions d’euros déboursés. Alors que Navas incarne davantage le passé.

Le Costaricain a logiquement fait comprendre qu’à bientôt 33 ans (il les fêtera en décembre) lui ne se voyait pas jouer les doublures. Ce qui a poussé le club, selon d’autres sources espagnoles, à mandater Jorge Mendes pour lui trouver une porte de sortie en Premier League par exemple, où le gardien a ses admirateurs. Courtois, qui reprendra le numéro treize que portait Kiko Casilla, qui a depuis quitté le club, cohabitera lui avec le jeune ukrainien Andriy Lunin, acheté l’an passé 8,5 millions (plus 4 de bonus) au Zorya Lukansk et prêté cette saison à Leganes, et avec un certain Luca Zidane…