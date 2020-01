Le gardien des Diables Rouges Thibaut Courtois s'est érigé en homme décisif dimanche soir lors de la victoire du Real Madrid contre l'Atlético Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche (0-0 a.p., 4-1 t.a.b.).

"On est très content, on a fait un match très travaillé. Ils n'ont pas réussi à profiter de nos erreurs, ça nous a aidé", a déclaré le Belge au micro de Movistar La Liga de Campeones.

Auteur de plusieurs arrêts pendant la rencontre, l'ancien joueur de l'Atlético a aussi repoussé un envoi adverse lors de la séance de tirs au but. "J'étais là pour arrêter les tirs, et 'Fede' Valverde a coupé une occasion à la fin... J'attendais qu'Alvaro (Morata) laisse échapper le ballon pour sortir, mais Fede a fait son tacle, puis on a bien tenu, et à la séance de tirs au but, on a été plus précis qu'eux."

L'inamovible dernier rempart de l'équipe nationale avait préparé sa séance. "J'avais travaillé ces tirs au but. Celui de Saul m'a surpris, mais celui de Thomas (Partey), je l'avais clair et net. Je suis content, parce qu'en plus, lui, il a un tir dur, fort. Je suis très content, encore un match sans encaisser de but, avec pas mal d'arrêts", a-t-il analysé.

Pour Courtois, cette victoire est de bon augure pour la suite de la saison. "On est arrivé ici avec de bonnes sensations avec l'envie de gagner, et on repart avec des sensations encore meilleures, de la confiance. Cette fin de semaine, on va affronter Séville, un adversaire compliqué, et ce sera très dur là aussi."

L'entraîneur du Real Zinédine Zidane a lui aussi tenu à féliciter son gardien. "Tous les joueurs sont à féliciter, mais clairement, Thibaut aussi. Tout le mérite lui revient, après le match qu'il a fait, et surtout les tirs au but. Je suis content pour lui, pour l'équipe", a déclaré le Français après la rencontre.