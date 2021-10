Courtois impérial, Tielemans et Vanaken décevants: les notes des Diables après la défaite contre l'Italie Diables Rouges Yves Taildeman © Belga

Découvrez les notes des Diables après la défaite contre l'Italie en Nations League.



Courtois 7,5 Son collègue Donnarumma aurait peut-être aussi sauvé le tir de Chiesa du bout du pied, mais très peu d’autres gardiens au monde auraient fait une telle parade exceptionnelle. Ses autres arrêts étaient plus classiques et n’étaient pas trop difficiles. Ne pouvait strictement rien faire sur la reprise de Barella. Et il a failli faire un arrêt miracle sur le penalty de Berardi. Auteur du pré-assist avec une relance parfaite sur l'action du but de De Ketelaere.