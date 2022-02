Thibaut Courtois s'est longuement confié dans le premier épisode de son propre podcast, mis en ligne le 1er février. "C'est l'occasion de répondre à certaines des nombreuses questions qu'on reçoit des supporters. Et de parler de différents sujets qui me tiennent à coeur pour que les supporters me connaissent mieux."Complètement en espagnole, cette interview est sous-titrée en anglais et permet effectivement à Courtois d'évoquer divers sujets. Notamment son dernier arrêt "buzz", ce penalty sorti en finale de Supercoupe d'Espagne . "J'ai directement pensé à partir sur son côté favori, à droite. Mais il a fallu du temps avant que le penalty soit botté, notamment à cause de la carte rouge. Je cogitais de plus en plus et l'entraîneur des gardiens m'a fait signe de partir à droite, donc c'est ce que j'ai fait... en laissant trainer mon pied au centre. En voyant son tir prendre la direction du centre du but, j'ai légèrement bougé ma jambe pour sortir le ballon."Il fut également question de sa... retraite: "Je n'y pense pas encore, il me reste beaucoup de choses à accomplir, comme remporter la Champions League ou un trophée majeur avec les Diables. Mais j'ai toujours eu l'âge de 38 ans en tête quand j'imaginais ma fin de carrière. On verra ce qu'il se passera à ce moment-là. Ensuite, pourquoi pas devenir entraîneur ou directeur sportif."