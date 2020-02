Dans le coin gauche : Thibaut Courtois, 27 ans, 1,99 m, 96 kg. Club : Real Madrid. Dix clean sheet en 18 matchs de Liga. Dans le coin droit : Jan Oblak, 27 ans, 1,88 m, 87 kg. Club : Atlético de Madrid. Dix clean sheets en 21 matchs de Liga. Cet après-midi, à l’occasion du derby madrilène (16 h), le ring sur lequel vont monter les gardiens du Real et de l’Atlético prendra l’apparence d’un rectangle vert, dans une arène remplie par 86 000 spectateurs. Et, avant ce combat entre deux ennemis historiques, les gants qu’ils enfileront serviront uniquement à parer assauts et impacts. Pourtant, à l’image de Cristiano Ronaldo et Messi au temps de leur plus belle rivalité en Liga, chaque week-end sur les pelouses espagnoles, le Belge et le Slovène se rendent, à distance, coup pour coup et multiplient les arrêts d’exception. Et si le Real (13 buts encaissés) et l’Atlético (14) sont les deux meilleures défenses de la Liga, ils y sont tout sauf étrangers.

