Courtois revient sur l'affaire du "Seum" pour Telefoot: "On avait aussi beaucoup défendu contre le Brésil..." Diables Rouges N. Ch. Telefoot a diffusé une longue interview du gardien du Real Madrid et des Diables rouges, ce dimanche. © Belga

Thibaut Courtois est en grande forme, ce qui permet au Real Madrid d'être toujours en lice en Champions League et en Liga malgré un niveau de jeu parfois décevant. "C'est vrai que la saison n'a pas été facile mais on est encore en lice pour les deux trophées les plus importants. Si on en gagne un, ça changera forcément la face de cette saison", explique notre compatriote.



L'ancien genkois admet avoir encore parfois du mal à réaliser qu'il est le gardien du Real: "Je suis en train de réaliser mon rêve de gosse et parfois quand je suis sur la route de l'entraînement ou du stade, je prends le temps d'y penser: 'Wahou, je suis le gardien du Real Madrid. Pour un petit Belge, c'est beau'."



Et après avoir de nouveau assuré qu'Eden Hazard était en train de retrouver la forme ( "Je suis sûr qu'on va voir le meilleur Eden dans le sprint final"), Courtois est revenu sur l'affaire du "Seum": "Encore aujourd'hui, parfois je reçois des messages sur les réseaux sociaux, notamment de Français pour me rappeler cette histoire. Évidemment cette réaction était exagérée, à chaud, après le match. Mais c'était une demi-finale de Coupe du monde, perdue 1-0. C'est normal d'être déçu. Mais évidemment contre le Brésil on avait aussi beaucoup défendu en fin de match."



Le joueur de 28 ans est d'ailleurs toujours aussi ambitieux pour cet été: "Il me reste deux grands rêves dans le foot: gagner un trophée avec la Belgique et remporter la Ligue des champions avec le Real. D'ailleurs avec les Diables on a une équipe pour aller loin à l'Euro. Il reste à espérer qu'on évitera les blessures et le Covid pour se battre avec nos meilleures armes cet été."