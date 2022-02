Déjà famélique, son temps de jeu diminue de semaine en semaine en Liga. Alors qu’il n’a eu droit qu’à cinq minutes lors de la victoire contre Alavés samedi dernier (et huit minutes la semaine précédente), cette fois, Eden Hazard est resté scotché au banc durant 90 minutes. Les scénarios propices à une montée au jeu du Brainois se font de plus en plus rares visiblement.

Tandis que les Madrilènes, malmenés par le Rayo Vallecano, éprouvaient du mal à trouver la faille, Carlo Ancelotti a préféré jouer la carte Rodrygo pour remplacer Marco Asensio. Par chance – et comme bien souvent – Karim Benzema et Vinicius Jr ont sorti le Real du pétrin. À une petite dizaine de minutes du terme, le Français s’est appuyé en une-deux sur le Brésilien pour inscrire le seul but de la partie.

Le Rayo Vallecano a pourtant bien postulé devant les cages de Thibaut Courtois. Mais le portier des Diables a été intransigeant, repoussant autoritairement les multiples tentatives de Sergio Guardiola, Oscar Trejo, Alvaro Garcia ou encore Mario Suarez.

Le Real conforte ainsi sa place de leader, en attendant le derby sévillan, opposant ses deux poursuivants, prévu ce dimanche.