Yves Taildeman et C.F.

Yves Taildeman et C.F.

Yves Taildeman et C.F.

Tout d'abord, Courtois, grâce à qui la Belgique a conservé le zéro. "J’ai fait deux arrêts importants", dit le portier des Diables. "Les Tchèques ont failli profiter de notre relâchement. Pourtant le coach s’est fâché à la mi-temps, parce qu’on n’avait pas suivi toutes les consignes. Mais au lieu de cela, on a mal débuté la seconde période. Le plus important est d’avoir gagné. Je crois que la qualification pour le Mondial ne peut désormais plus nous échapper."

Ensuite, Hans Vanaken, auteur d'un excellent match. "Je n’ai appris que quelques heures avant le début du match que je jouerais à cette position. Le coach m’a mis là pour que je contre le pressing des Tchèques. Au match aller, on avait eu beaucoup de problèmes avec cette qualité des Tchèques. Notre plan tactique fonctionnait bien. Quand on combinait bien, on parvenait à créer le danger."

Enfin, l'homme masqué, à savoir Timothy Castagne, qui a rejoué avec les Diables pour la première fois depuis sa terrible blessure à l’Euro contre la Russie. "Avant le match, j’ai pensé un truc du genre ‘Est-ce que je vais reprendre un coup comme ça ?’. Mais une fois que le coup d’envoi est donné, tu oublies et tu joues. Avec le masque, je n’ai pas d’appréhension." Bon à droite puis bon à gauche, il a réussi son retour. "C’est utile pour un coach d’avoir un gars comme moi. Je suis fier de savoir faire les deux côtés. Je peux même dépanner en défense centrale si besoin."