Trois jours après le partage un peu inquiétant contre la Grèce (1-1), la Belgique reçoit la Croatie, vice-championne du monde, ce dimanche au stade Roi Baudouin. Pour cette dernière répétition avant l’ Euro , Roberto Martinez a opéré des choix attendus. Au but, Courtois est de retour après avoir été laissé au repos jeudi, renvoyant Mignolet sur le banc. En défense, c’est finalement Denayer qui accompagne les attendus Alderweireld et Vertonghen.Sur le banc, Vermaelen n’est sans doute pas encore prêt physiquement, tandis que Botaya, victime d’un coup direct jeudi, a dû déclarer forfait. Dans l’entrejeu, en l’absence de Witsel, le nouveau patron Tielemans est aligné avec Dendoncker à ses côtés. Le joueur de Wolverhampton n’avait pourtant pas dégagé une grande sérénité jeudi, mais le sélectionneur voit peut-être dans ce match une occasion de lui donner confiance et responsabilité en prévision de l’Euro.Les couloirs seront quant à eux occupés par Castagne, préféré à Meunier, et Chadli, préféré à Thorgan Hazard. Le Liégeois aura ainsi l’occasion de prendre du rythme dans le couloir gauche.Mertens prend quant à lui la place de Doku derrière l’attaquant, avec Carrasco, excellent face aux Grecs. Enfin, en pointe, pas de surprise avec la titularisation de Lukaku. Mais il y a fort à parier que Batshuayi et/ou Benteke monteront en cours de match. A une petite semaine du début de l’Euro, Roberto Martinez a expliqué en conférence de presse qu’il donnerait un peu de temps de jeu ce soir à Eden Hazard. Mais dans quelle proportion ? Réponse tout à l’heure.