Thibaut Courtois a une marotte : tenir un tableau Excel avec toutes les clean sheets de sa carrière, aussi bien en club qu’en équipe nationale. À 29 ans, il a déjà gardé son but inviolé à 248 reprises (en 575 matchs pros). On ne peut pourtant pas dire que les Diables l’aident beaucoup ces derniers temps. En quatre rencontres qualificatives à la Coupe du monde, il n’y a eu qu’une clean sheet (8-0 contre la Biélorussie). Mais les Gallois, les Tchèques et les Estoniens ont déjà réussi à le tromper. Pas de quoi l’amuser. Et surtout pas de quoi se réjouir à quinze mois de la dernière chance de la génération dorée en grand tournoi. L’adage qu’une compétition se gagne d’abord en défense est toujours aussi vrai. Que faut-il faire ? Nous avons posé les questions qui fâchent à trois anciens grands arrières des Diables. Ceux qui ont connu les époques où l’équipe nationale brillait avant tout par ses qualités défensives.