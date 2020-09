Yves Taildeman (avec Jo.L. et J. Se.)

Yves Taildeman (avec Jo.L. et J. Se.)

Yves Taildeman (avec Jo.L. et J. Se.)

Ce premier match de Nations League n’a rien d’un match international habituel. Mais il faudra le gagner.

290 jours après leur 6-1 contre Chypre - on avait presque oublié les deux buts de Benteke ! - les Diables rouges reprennent la compétition au Danemark. Même si Roberto Martinez a fait ce qu’il a pu pour susciter l’enthousiasme des supporters et des joueurs belges, le 788e match de l’histoire des Diables sera l’un des plus bizarres.

(...)