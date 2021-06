C'est dans un contexte forcément particulier que le Danemark accueille la Belgique, ce jeudi à 18h, dans le cadre de la deuxième journée du groupe B.



L'occasion pour Axel Witsel et Kevin De Bruyne de retrouver du temps de jeu. Mais aussi pour les Diables d'obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020. Quel onze alignera Roberto Martinez ? A quel type de match faut-il s'attendre ? Dans quel état de forme apparaitront les récents blessés ? Notre consultant Thomas Chatelle et notre envoyé spécial à Copenhague, Christophe Franken ont répondu à toutes ces questions et bien d'autres.



Revivez notre Facebook Live: