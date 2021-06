Daniel Riolo est journaliste et éditorialiste sur RMC et BFMTV. Depuis 15 ans, il anime chaque soir l’émission l’After Foot avec son compère Gilbert Brisbois pour analyser les matchs qui viennent de se terminer et décrypter l’actualité du ballon rond.

Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, il a également publié plusieurs ouvrages dont Racaille Football Club (2013) et Autopsie du sport français (2018). “La Belgique, j’ai envie de voir”, annonce-t-il d’emblée. “Lukaku est un des plus forts à son poste à ce jour, De Bruyne a été rayonnant avec City cette année et s’il revient à son niveau et qu’Eden Hazard se remet à jouer, la Belgique est un solide outsider. S'ils partaient un peu moins fort au départ, je trouve que cela a changé aujourd'hui et je demande à voir au vu de l'effectif et des ambitions affichées. La Belgique qui remporte l’Euro ? Pourquoi pas au final”, préface-t-il.