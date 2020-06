Une maison dans la banlieue anversoise, une chambre à l’étage. Dans une garde-robe recouverte de posters de stars du ballon rond, des maillots de foot, dont un tout blanc frappé du numéro 17. Celui que David Platt portait à Bologne le 26 juin 1990 contre les Diables en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

"C’est le maillot qui me tient le plus à cœur", confie Patrick Vervoort, propriétaire des lieux. "Juste après le coup de sifflet final, je me trouvais par hasard juste à côté de celui qui venait de nous crucifier à la dernière minute des prolongations et on a échangé nos maillots. Je ne m’en séparerai pour rien au monde, même s’il me renvoie au souvenir le plus douloureux de toute ma carrière."

(...)