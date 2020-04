Ce 15 avril 2010, c’est l’Eyjafjallajökull qui fait la Une de l’actualité. Le trafic aérien européen est paralysé par un nuage de cendres craché par ce volcan islandais. Mais à l’Union belge, c’est un autre séisme qui met la Maison de verre en éruption. Il est 14 h 15 quand le téléphone du président François De Keersmaecker sonne. Dick Advocaat officialise son départ des Diables rouges, avec effet immédiat. La Belgique ne fait pas le poids face au contrat de deux ans (plus deux années supplémentaires en cas de qualification pour l’Euro 2012) et aux 12 millions € bruts (7 millions net) par an promis par les Russes.

