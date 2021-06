Data, data, data. Si le football devait se choisir un mot de l’année, "data" trusterait l’une des premières places. La tendance a dépassé le simple phénomène de mode et s’est désormais installée au cœur du fonctionnement de tous les grands clubs européens. Elle est également présente en Belgique où la fédération belge a pris le train en marche depuis quelques années. "J’ai été recruté pour préparer la Coupe du monde 2018", explique Arne Jaspers, scientifique du sport pour l’UB. Yannick Euvrard, ancien joueur d’OHL et de Roulers, est, lui, arrivé début 2019 et est depuis quelques mois le responsable de l’analyse de données. "Mon rôle est axé sur le jeu et la tactique", précise-t-il.