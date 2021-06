Thierry Henry est de retour depuis mercredi chez les Diables. Avec l’image mais sans le son pour le monde extérieur. Le Français de 43 ans est reparti sur les mêmes bases que lors de son premier mandat d’adjoint de Roberto Martinez : pas d’interview, pas de conférence de presse, rien. "Je ne sais pas encore s’il y aura du changement pour son second passage, mais je ne pense pas. Thierry dit être le T3 et que parler n’est pas son rôle. S’il a envie de venir devant la presse, on ne l’en empêchera pas, mais les chances sont faibles", reconnaît Stefan Van Loock, l’attaché de presse de l’équipe nationale.