Thorgan Hazard: "On n'a pas été mis en danger. C'était un match de reprise, cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il y a des automatismes à retrouver. On n'a pas encaissé et c'est très bon pour nous. Dans le passé, on n'aurait sûrement pas gardé le zéro et aujourd'hui nous nous sommes bien battus jusqu'à la dernière seconde. C'est bien pour la confiance. Bien sûr qu'on a de l'ambition, tant au niveau du coach que des joueurs. On joue chaque match pour le gagner. J'espère qu'on pourra continuer comme ça mardi."



Jason Denayer: "Cela fait plaisir de marquer ce soir, surtout que c'est rare pour un défenseur. C'était difficile ce soir, ils ont fait un très bon pressing. On a manqué d'automatismes mais on les a retrouvés au fur et à mesure du match. Je n'ai pas vraiment eu de vacances donc je suis toujours dans le rythme. Le Danemark a d'énormes qualités donc c'est bien qu'on ait réussi à garder le zéro, tout en marquant deux buts. On a un très bon effectif, cela nous permet d'être très forts même quand certains cadres sont absents."