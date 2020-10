Dans les coulisses des débuts pros de Romelu Lukaku: le culot d'un prodige (PODCAST) Diables Rouges18:03 Benoît Delhauteur Le 24 mai 2009, alors âgé de 16 ans et 11 jours, Romelu Lukaku faisait ses grands débuts en Pro League, sur la pelouse du Standard. Immersion dans le premier épisode de la Lukakumania © Belga

L'image avait surpris et marqué les esprits: dans le fameux test-match retour de 2009, entre le Standard et Anderlecht, un gamin de seulement 16 ans fait sa montée au jeu. Son nom: Romelu Lukaku. Comment se sont passés les semaines et les jours précédant ce baptême du feu? Comment le club, le staff et le prodige ont-ils géré l'après?



Notre journaliste Benoît Delhauteur, qui a couvert les premiers pas de Romelu en tant que pro, ainsi qu'Ariël Jacobs et Thomas Chatelle, son coach et l'un de ses équipiers de l'époque, nous racontent le premier chapitre de la belle histoire d'un futur grand.