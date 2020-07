Benoît Delhauteur et Christophe Franken

Dans les pas des Diables en Russie: revivez l'épopée des Belges et ses anecdotes jamais dévoilées (PODCAST)

La DH Les Sports + lance son offre de podcasts grands formats sport. Premier épisode ce mercredi pour plonger dans les coulisses de la Coupe du monde.

Ça vous dirait, d’écouter une bonne histoire de sport ? C’est ce que nous vous proposons dès aujourd’hui sur notre site et via l’application DH, avec nos grands formats sports.

La DH Les Sports + avait déjà lancé, mi-mars, son offre de podcasts. Malgré le confinement et la mise à l’arrêt des compétitions, la rédaction sportive a réalisé depuis plus de 280 podcasts. Ces formats courts, de quelques minutes, vous permettent, plutôt que de lire les articles, d’écouter le meilleur de l’expertise de nos journalistes, sur des sujets d’actualité très vastes, couvrant notamment les clubs de Pro League, le mercato, les Diables, le sport auto, le tennis et le cyclisme.

Nous lançons désormais une offre complémentaire à ces podcasts, avec nos grands formats audio. Leur but, c’est de prendre le temps de traiter des sujets en profondeur, ou de revivre des moments mémorables de sport.

Ce 15 juillet, deux ans après le dénouement du Mondial 2018, nous vous invitons à revivre la fabuleuse épopée des Diables en Russie à travers les yeux de deux de nos envoyés spéciaux, Christophe Franken et Benoît Delhauteur. Comment les Diables vivaient-ils au quotidien, dans leur camp de base ? Comment ont-ils géré la pression, de plus en plus pesante au fil du tournoi ? La décontraction des Brésiliens avant d’affronter les Belges était-elle de la suffisance ? Pourquoi Didier Deschamps s’était-il montré si désagréable face à la presse la veille de la demi-finale ?

Dans ce podcast inédit, on tente de répondre à toutes ces questions, en vous racontant aussi les mésaventures inhérentes à la couverture d’un grand tournoi. Comme quand l’un de nos journalistes a été forcé de tendre quelques billets à un policier russe pour éviter une nuit en prison…

Pour marquer le coup, ce premier grand format sport sera accompagné de deux autres numéros. L’un est dédié à la folie du sport universitaire américain, une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. L’autre vous plonge au cœur d’un trail de 120 kilomètres, dans le désert.

Ces trois podcasts sont à écouter - comme tous ceux couvrant l’actu - sur smartphone, tablette ou ordinateur, via notre site ou notre application. Trois, deux, un, play !