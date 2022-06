Certains ont plus de cinquante rencontres avec leur club dans les pattes au bout d’une saison surchargée et éprouvante qu’ils rêvent de voir s’achever. D’autres ont connu une année coupée par des blessures ou d’autres aléas et auraient bien aimé rallonger le printemps pour mieux se relancer.

C’est donc une nouvelle fois avec un niveau de fraîcheur physique et mentale très fluctuant que les hommes de Roberto Martinez entament ce rassemblement.

Ils arrivent en patrons