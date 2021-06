C’était il y a sept ans et une semaine : le 17 juin 2014 contre l’Algérie au stade Minerao de Belo Horizonte, les Diables faisaient enfin leur retour en grand tournoi après douze ans d’absence. Avec un onze de base où on retrouvait, entre autres, Courtois, Vertonghen, Witsel, Hazard, De Bruyne et Lukaku.

Lundi soir dans la moiteur brésilienne de Saint-Pétersbourg à l’Euro, la Belgique défiait les Finlandais avec dans l’équipe, entre autres, Courtois, Vertonghen, Witsel, Hazard, De Bruyne et Lukaku sur la pelouse. Un noyau dur toujours bien là pour le quatrième grand tournoi consécutif et la 20e rencontre de grand tournoi de cette génération. Un beau nombre pour un bilan en chiffres, même au beau milieu d’un championnat d’Europe où on espère transformer le vingt en champagne le 11 juillet.

9 survivants sur 42 élus