De Bruyne aura coûté plus de 240 millions à Manchester City Diables Rouges Simon Hamoir © D.R.

Le Diable rouge est désormais lié avec son club anglais jusqu’à ses 34 ans.



La formidable love story entre Kevin De Bruyne et Manchester City n’est pas près de se terminer. Elle risque même de se poursuivre encore au moins quatre belles années pour atteindre et dépasser une décennie d’amour débutée en 2015. Une durée dont peu de couples joueurs/clubs peuvent se targuer de tenir et qui pourrait lui permettre d’égaler les onze années de relation entre Vincent Kompany et Manchester City (2008-2019).



(...)