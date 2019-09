Après moins d'une minute de jeu face à Watford, Kevin De Bruyne a déjà sorti son compas pour délivré un centre millimétré de la droite dans le petit rectangle où se trouvait son équipier Bernardo Silva.

Un régal pour les yeux.

Après ce but, les Mancuniens ne se sont pas reposés sur leurs lauriers et ont continué d'attaquer sans relâche. Et avec des joueurs comme De Bruyne, Aguero ou Silva, le résultat est sans appel. Après 18 minutes, le score est déjà de 5-0 ! Notre compatriote est en feu face aux Hornets et a un pied dans quatre des cinq buts des Citizens.

5-0, c'est également le score à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, les Citizens reprennent leur marche en avant grâce à Bernardo Silva.

Manchester City ne s'est pas arrêté là et a continué sa marche triomphale durant la deuxième période, De Bruyne délivrant une seconde passe décisive, à nouveau pour Bernardo Silva sur le 7-0.

Notre compatriote a conclu son chef d'oeuvre et celui de son équipe par un but à la 85e minute de jeu, d'une frappe majestueuse qui a atteri dans le toit du but du pauvre gardien de Watford, Ben Foster. 8-0, c'est aussi le score final de ce match à sens unique.

Dans l'histoire de la Premier League, seules deux équipes sont parvenues à inscrire plus de huit buts à leur adversaire en une rencontre. Il s'agit de Manchester United qui avait infligé un 9-0 à Ipswich en 1995 alors que Tottenham avait étrillé Wigan 9-1 en 2009. Ce Manchester City - Watford est le 5e match de l'histoire du championnat anglais qui voit une des deux équipes marquer huit buts.