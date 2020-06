Le bel hommage des joueurs de City à Liverpool est jugé ridicule par l'ancien joueur Danny Murphy.

Il y a quelques jours, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City annonçait que ses joueurs allaient faire une haie d'honneur pour leurs adversaires de Liverpool, récemment sacré champion d'Angleterre, avant leur affrontement ce jeudi. Par ce geste, Pep Guardiola et ses joueurs veulent montrer tout le respect qu'ils ont pour les Reds, qui célèbrent leur premier titre depuis 30 ans après avoir dominés de la tête et des épaules la Premier League

Un geste qui semblait faire l'unanimité mais qui ne plait finalement pas à tout le monde. Danny Murphy, ancien joueur de Liverpool, Tottenham et Fulham fait partie des personnes réticentes à cet hommage de la part des vaincus en l'honneur des vainqueurs : "Le fait que City veuille faire une haie d'honneur jeudi montre leur humilité et la reconnaissance des qualités de leur adversaire, et c'est une façon pour eux de dire 'bien joué' à Liverpool. Je pense que c'est un non-sens. Je ne voudrais pas le faire parce que ce ne serait pas sincère. Les fans ne veulent pas que cela se fasse, les joueurs non plus ne le veulent pas vraiment. C'est juste pour le show mais cela ne signifie rien", a réagi Murphy, aujourd'hui analyste pour l'émission Match of The Day.

"Quand je jouais à Liverpool, et que Manchester United devenait champion, on savait qu'il étaient meilleurs. Il faut respecter cela et faire de son mieux pour devenir comme eux. C'est comme cela que tu montres que tu les respectes", a-t-il poursuivi.

Pour conclure, l'ancien international anglais a complimenté notre compatriote Kevin De Bruyne pour discréditer un peu plus la haie d'honneur des Citizens : "De Bruyne est certainement le meilleur milieu de terrain du monde, et il doit applaudir et faire une haie d'honneur pour des joueurs qui ne sont même pas capables de nouer ses lacets."

Voila qui est dit, les Reds apprécieront...