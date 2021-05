L’image fait peine à voir. 57e minute de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, Kevin De Bruyne se déplace et percute violemment le mur Antonio Rüdiger. Pendant trois longues minutes, le Diable rouge reste au sol. La tension est palpable. Pep Guardiola retient son souffle. Roberto Martinez certainement aussi. Finalement, le maestro des Skyblues quitte la pelouse en larmes. Puis assiste impuissant, avec un beau coquard, à la défaite de son équipe sur l’unique but de Kai Havertz.

Ce qui devait être sa finale s’est donc arrêté brusquement. Comme son rêve de soulever le trophée pour sa première finale de Ligue des champions. Critiqué pour la dangerosité de son geste, le défenseur allemand a rapidement tenu à s’excuser. "Je suis vraiment désolé pour lui. Bien sûr, ce n’était pas dans mon intention de lui faire mal. J’ai déjà envoyé un message personnel à Kevin et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement."