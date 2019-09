Après moins d'une minute de jeu face à Watford, Kevin De Bruyne a déjà sorti son compas pour délivré un centre millimétré de la droite dans le petit rectangle où se trouvait son équipier Bernardo Silva.

Un régal pour les yeux.

Après ce but, les Mancuniens ne se sont pas reposés sur leurs lauriers et ont continué d'attaquer sans relâche. Et avec des joueurs comme De Bruyne, Aguero ou Silva, le résultat est sans appel. Après 18 minutes, le score est déjà de 5-0 ! Notre compatriote est en feu face aux Hornets et a un pied dans quatre des cinq buts des Citizens.

5-0, c'est également le score à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, les Citizens reprennent leur marche en avant grâce à Bernardo Silva.

Manchester City ne s'est pas arrêté là et a continué sa marche triomphale durant la deuxième période, De Bruyne délivrant une seconde passe décisive, à nouveau pour Bernardo Silva sur le 7-0.