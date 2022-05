Alors qu'ils se disputaient le titre de champion d'Angleterre à distance , Kevin De Bruyne et Divock Origi ont été salués par leur public.Le médian de Manchester City, auteur d'un assist génial sur le but du 3-2 synonyme de titre, a vu une véritable marée humaine fondre sur lui au coup de sifflet final, alors que les supporters des Citizens envahissaient le terrain. Au centre de toutes les convoitises, il a dû être escorté telle une rock star. Avant de pouvoir fêter le sacre avec sa petite famille, puis de soulever le trophée aux côtés de ses coéquipiers.Dans le même temps, l'ambiance était plus mesurée du côté d'Anfield. Liverpool, vainqueur des Wolves, digérait la remontada de Manchester City après avoir cru que Steven Gerrard (entraîneur d'Aston Villa) leur offrirait un titre de champion auquel ils ne croyaient pourtant plus. Qu'à cela ne tienne, les Reds ont fait des adieux dignes de ce nom à Divock Origi, qui quittera le club cet été.Blessé, le Diable était en "civil" pour venir saluer ses équipiers, qui lui ont fait une haie d'honneur, et ses supporters, qui lui ont chanté un "You'll never walk alone" que l'ancien Lillois n'oubliera jamais.