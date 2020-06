Manchester City reprend sa saison de Premier League mercredi par la réception, à huis clos, d'Arsenal. Avant ça, les Skyblues ont tenu à soutenir le mouvement Black Lives Matter via une vidéo diffusée où l'on peut apercevoir, entre autres, Kevin De Bruyne et Pep Guardiola.

Raheem Sterling, John Stones et Riyad Mahrez apparaissent également dans le film. "Au nom de toutes les personnes de City, je peux vous assurer que nous formons un front uni contre le racisme", a débuté l'attaquant international anglais, engagé depuis longtemps dans la lutte contre la racisme. "Travaillons ensemble pour un avenir meilleur et plus égal", a ensuite dit le Diable Rouge.

Pour les 12 premiers matches de la reprise en Premier League, les maillots des joueurs arboreront le slogan anti-raciste "Black Lives Matter" dans le dos, à la place de leur nom. Il s'agit d'un geste en hommage à George Floyd, le père de famille afro-américain tué par un policier fin mai à Minneapolis, aux États-Unis.