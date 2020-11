De Bruyne et Sterling pourraient devenir les plus gros salaires de Premier League Diables Rouges Belga Kevin De Bruyne et son équipier anglais Raheem Sterling pourraient devenir prochainement les joueurs les mieux payés de Premier League. © Belga

A en croire le site 90min.com, Manchester City veut absolument prolonger les contrats de ses deux vedettes qui sont actuellement liées jusqu'en juin 2023. Par ailleurs, selon The Telegraph, City serait sur le point de proposer à Lionel Messi un contrat en janvier pour que l'Argentin rejoigne les Sky Blues l'été prochain au terme de son contrat actuel avec le FC Barcelone.



Kevin De Bruyne, couronné du titre de meilleur joueur de Premier League la saison dernière, gagne actuellement 400.000 livres par semaine, environ 445.000 euros. Selon le site fourfourtwo.com, le Gallois Gareth Bale, revenu cette saison à Tottenham, serait le joueur le mieux payé actuellement en Angleterre avec 500.000 livres (555.000 euros) de gain par semaine.



Les négociations entamées il y a un an avec le Diable de 29 ans ont été bloquées lorsque son agent, Patrick de Koster, a été arrêté par les autorités belges, soupçonné de mauvaise gestion financière à la suite d'une plainte du père du joueur.



Selon 90min.com, tant De Bruyne que Sterling sont disposés à poursuivre leur carrière à l'Etihad Stadium. Ils ont toutefois cherché à obtenir des assurances sur un certain nombre de questions depuis le début des pourparlers. La suspension potentielle du club en Ligue des Champions a notamment été évoquée. Les risques sont aujourd'hui écartés. L'avenir du manager Pep Guardiola a également été discuté.