Le Diable Rouge a été éliminé avec ses équipiers de City en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea (1-0) samedi, à Wembley. Il a été blessé au pied/cheville droite à la 48e minute après un contact avec N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Chelsea, samedi. Il s'est immédiatement assis et a été remplacé par Phil Foden. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue, mais il manquera certainement le match de championnat de mercredi à Aston Villa. De Bruyne subit actuellement des examens supplémentaires. Il semble probable que De Bruyne manquera également la finale de la Coupe de la Ligue dimanche prochain contre Tottenham et le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, le 28 avril au PSG. City pourrait être privé de son meneur de jeu dans les semaines les plus importantes de la saison.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Guardiola avait reconnu que cela ne s'annonçait pas bien. "Ce n'est pas encore très clair, mais Kevin souffre beaucoup", avait alors déclaré le Catalan. "Nous devons attendre les examens." De Bruyne avait été mis sur la touche pendant sept matches au début de l'année en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.