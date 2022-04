Kevin De Bruyne a encore éclaboussé de toute sa classe la rencontre de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Atlético Madrid. Avec son but, le Belge a permis aux Citizens de repartir avec un léger avantage en vue de la manche retour. Après la rencontre, Jamie Carragher n'a pas caché son admiration pour le milieu de terrain belge : "Pour moi, De Bruyne est le meilleur milieu de terrain de la planète. Il est une source de joie absolue tout en ne faisant pas de vague en dehors du terrain et en restant très humble", a-t-il expliqué sur le plateau de CBS Sports.

L'ancien défenseur de Liverpool a même été plus loin : "Pour moi, De Bruyne est le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City", demandant du même coup son avis à Micah Richards, également consultant pour CBS Sports et ancien joueur des Citizens. Cette affirmation n'était d'ailleurs pas du goût de l'ancien arrière latéral. Du moins pas encore : "S'il remporte la Ligue des Champions avec City, je serai sans doute d'accord avec toi. En revanche, même s'il reste au même niveau mais ne remporte jamais le trophée, je dirais qu'un David Silva est meilleur, voire un Yaya Touré", a-t-il réagi sous la désapprobation de Carragher, expliquant qu'aucun de ces deux joueurs n'a également remporté la Champions League. "On ne peut pas simplement rejeter le magicien qu'était David Silva", a alors ajouté Richards.

Carragher a alors repris son argumentation : "La différence entre De Bruyne et Silva, c'est que le Belge est le meilleur joueur du monde à sa position, alors que cela n'a jamais été le cas de Silva." Le débat s'enflammait sur le plateau et Richards répondait du tac au tac à la nouvelle affirmation de son camarade : "Je ne suis pas d'accord avec toi ! On parle ici d'époques différentes. Il y a dix ans De Bruyne n'était pas là. En revanche, à l'époque de Silva, il y avait Modric ou encore Iniesta qui faisaient des trucs incroyables."

"Au moment présent, si tu demandais à un supporter de Manchester City quel joueur il choisirait, je suis persuadé qu'il prendrait David Silva", a finalement conclu Richards qui a disputé 246 matchs avec les Citizens dans sa carrière.