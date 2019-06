Roberto Martinez n’ira pas jusqu’à dire qu’il lui a manqué car Youri Tielemans a bien pallié son absence ("Il est sur la bonne voie et a montré un bon niveau avec les Diables et Leicester", a dit KDB) mais le leader de Manchester City reste un cran au-dessus.

Après une saison pourrie par ses genoux et la malchance ("Je suis à peine fit qu’un joueur me tombe sur l’autre genou", soupire-t-il), il revient avec l’envie de finir en beauté avant de filer en vacances.

"Enfin", sourit-il. "Je n’ai pas eu de vraies vacances en deux ans. Mais je profite d’abord de l’équipe nationale. Je suis content de revenir, de revoir mes équipiers et pas uniquement de les croiser quand je les affronte."

Le Gantois a ramené quatre titres (Premier League, League Cup, FA Cup et Community Shield) à la maison cette saison mais ne pourra pas se satisfaire d’un exercice plus rythmé par les bobos (deux grosses blessures au genou) que par ses assists et autres gestes géniaux qui ont fait de lui l’un des chouchous de Pep Guardiola.

"J’ai finalement joué 32 matchs en moins de quatre mois. Ce n’était pas facile car je n’ai pas eu de vraie préparation mais c’est surtout mentalement que j’ai eu plus de mal. Je revenais bien avant de connaître de rechutes à répétition."

On peut espérer voir un De Bruyne à 100 % de ses moyens physiques vu le faible temps de jeu qu’il a eu cette saison. Il préfère jouer la carte de la prudence.

"Il faudra surtout faire attention à ne pas se blesser après cette coupure de deux ou trois semaines. Ce planning pour ces matchs de qualification est vraiment bizarre mais nous devons faire avec."