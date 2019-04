Sorti à la 38e lors du match de Premier League, contre Tottenham samedi, Kevin De Bruyne s'est occasionné une blessure musculaire.

L'entraîneur Pep Guardiola l'a confirmé après le match, laissant entendre qu'il sera forfait pour le derby contre Manchester United mercredi. Lors de son remplacement par Fernandinho, De Bruyne semblait avoir une gêne à la jambe gauche. "Je ne lui ai pas parlé, ni aux médecins. Mais c'est une blessure musculaire, ce qui est normal après trois ou quatre matches avec beaucoup de minutes de jeu sans préparation. Il a touché ses ischio-jambiers. Demain, nous le saurons", a déclaré le coach espagnol. "Il va peut-être rater les quatre derniers matchs de championnat et la finale de la FA Cup. J'ignore l'ampleur des dégâts. On vérifiera demain, mais je pense qu'il est forfait pour le prochain match."

Ce n'est qu'à la fin du mois de mars que De Bruyne a fêté son retour à City, après avoir été sur la touche pendant plus d'un mois à cause d'une blessure à la cuisse. Plus tôt cette saison, deux blessures au genou ont nécessité un total de 3,5 mois de revalidation.

Mercredi, avec trois passes décisives, KDB a joué un rôle important dans le succès 4-3 contre les Spurs en quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette courte victoire n'a pas suffi, les Spurs ayant remporté l'aller 1-0.

.