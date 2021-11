"Au début de la saison, j’ai eu un meeting avec des gens de la FIFA et Arsène Wenger (NDLR: ambassadeur de ce projet) pour nous expliquer ce qu’ils veulent faire. Je crois que ce n'est pas une idée mauvaise en soi. Mais c’est sûr que pour faire quelque chose de ce style, il faut que les fédérations de tous les pays, l'UEFA et la FIFA se coordonnent. Tout le monde doit travailler ensemble. Et j'ai insisté sur un deuxième point: je leur ai dit qu'il faut absolument garder une vraie période de repos pour nous, joueurs, à la fin de la saison. Mais l’idée en soi n’est pas mauvaise... à condition que tout le monde travaille ensemble."



D'ailleurs, connaîtra-t-il ce calendrier? Restera-t-il chez les Diables après le Mondial du Qatar? KDB n'a pas tranché: "Cela va dépendre de la façon dont je me sens, si j’ai encore l’envie de jouer tout le temps. Peut être que j’aurai davantage besoin de repos après, je ne sais pas. C'est dur à dire aujourd'hui. Mais je pense à tout, j’ai déjà 30 ans, ça va très vite. On verra."