Sa consigne pour la soirée : "Fais ce que tu veux, Kevin."

Roberto Martinez ne l’a pas dit in extenso, mais c’est le message qu’il a fait passer à celui qui portait le brassard de capitaine et la responsabilité d’un système offensif qui a connu des ratés à Cardiff.

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois alterné l’ennui et le génie. Seul joueur vraiment capable d’imprimer un tempo et de trouver l’homme libre, il décrochait ou dézonait parfois à l’extrême, faute de bons ballons à sa position de numéro 10. Une contrainte qui a une nouvelle fois rougi son visage et tiré ses traits.



(...)