Mathématiquement, Liverpool est officiellement détrôné. Si le fait que les champions en titre ne puissent plus les rattraper n’est qu’anecdotique, les Citizens seront avant tout ravi d’avoir mis les choses au clair avec Leicester.

Face aux Foxes de Tielemans, Castagne et Praet (qui n’est pas monté), les Sky Blues ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Même s’ils ont dû attendre jusqu’à l’heure de jeu pour ouvrir le score via Mendy et puis un quart d’heure de plus pour que Jesus ne les mettent à l’abri. Les filets d’Ederson n’auront, eux, tremblé qu’une seule fois : sur un but annulé pour hors-jeu de Vardy juste avant la pause (City a également vu un but de Fernandinho être refusé).