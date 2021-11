Il y a un mois, Kevin De Bruyne offrait une passe décisive à Charles De Ketelaere pour relancer le suspense dans les dernières minutes d’Italie - Belgique en petite finale de la Ligue des nations. Les deux hommes se sont recroisés deux fois en Ligue des champions, à Bruges puis à Manchester, et, malgré les deux raclées, CDK a montré qu’il pourrait peut-être un jour marcher sur les pas de KDB. À l’âge actuel du Brugeois (20 ans et 8 mois), l’ex-Genkois n’était d’ailleurs pas beaucoup plus avancé dans sa carrière.