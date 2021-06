La TFF n’est pas n’importe quelle organisation: elle est le porte-parole au niveau mondial des agents et des joueurs. De Preter rejoint les plus grands agents au monde, comme Mino Raiola et Jorge Mendes, qui faisaient déjà partie de ce comité de direction. “C’est un honneur d’avoir été élu”, dit De Preter, qui a été actif à la Pro League, qui est conseiller au TAS (le tribunal arbitral du sport) et qui gère la boîte de management de joueurs Quadrans avec Gunther Thiebaut. “Cela fait déjà des années que je me bats dans l’ombre pour une meilleure réglementation et plus de transparence dans le sport. Je suis motivé à l’idée de poursuivre ces efforts au niveau mondial entre des collègues du top absolu.”