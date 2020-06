Le Diable a ouvert ses portes au programme Cribs: Footballers stay home sur MTV.

La vie de footballeur au 21e siècle est souvent une vie de nomade, faite de longs voyages au rythme des différentes périodes de transfert. Ainsi après avoir quitté Liège et la Belgique, Axel Witsel a connu un séjour d'une saison au Portugal avant de rester pendant plus de quatre ans à Saint-Pétersbourg et de "s'exiler" en Chine. Mais en août 2018, le Diable a décidé de se rapprocher à nouveau de la Belgique à Dortmund. C'est désormais dans la ville de la Ruhr que l'ancien Rouche a élu domicile avec sa femme Raffaella et ses deux filles, May-Li et Evy.

Pour le programme Cribs: Footballers stay home diffusé sur MTV, Axel Witsel a accepté de dévoiler quelque peu sa vie privée en nous faisant visiter sa maison.

On y apprend que le milieu de terrain est un as de la cuisine et qu'il est un grand fan... d'avocats. Après avoir préparé le dîner pour ses deux filles, Witsel continue la visite au nous montrant son salon privé où il "aime bien se relaxer tranquillement après les matchs" avant de faire visiter les différentes chambres de ses filles et d'avouer qu'il ne sait pas lancer de machine à laver...