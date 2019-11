Boyata se dirige vers son banc et enlève son maillot floqué du n°23 et du nom de Batshuayi pour reprendre son n°4. Le défenseur du Hertha Berlin était revenu des vestiaires avec la vareuse de l'attaquant de Chelsea.Sans doute a-t-il voulu mettre un maillot sec à la mi-temps et s'est trompé de vareuse en se changeant. C'est du moins notre hypothèse favorite en attendant d'avoir une explication sur cette drôle d'anecdote.