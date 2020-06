Hertha Berlin va devoir se passer de Dedryck Boyata pour une rencontre. Le Diable Rouge est suspendu après sa carte rouge écopée dimanche lors de la défaite face à Francfort (1-4) et manquera le match contre Fribourg mardi soir.

Le défenseur belge de 29 ans, titulaire, s'est illustré négativement. Alors que son équipe menait 1-0 après le but de Piatek (24e), Boyata était exclu juste avant le repos pour une faute en tant que dernier homme. Francfort profitait de sa supériorité numérique en deuxième période pour s'imposer 1-4 grâce à des buts de Dost (51e), Silva (62e et 86e) et N'Dicka (68e).