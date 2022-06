On peut résumer ce 128e derby des plats pays assez facilement : l’attaque belge n’avait pas assez envie et la défense belge n’avait pas assez de qualité. Les Diables ont été battus en première mi-temps puis humiliés en seconde, même si Batshuayi a fini par sauver l’honneur. Ils n’avaient plus pris une telle gifle à domicile depuis 1996. C’était contre… les Pays-Bas (0-3) et beaucoup de Diables n’étaient pas nés.

On va quand même commencer par une excuse, parce qu’elle doit être prise en compte dans l’évaluation de cette déroute : les Néerlandais étaient plus motivés que les Diables. Ils avaient envie de se montrer et d’envoyer un message à cinq mois de la Coupe du monde : les Oranje feront un bel outsider au Qatar. Les Belges pensaient plus à Dubaï ou à un autre endroit ensoleillé qui les accueillera après ces quatre rencontres de Ligue des nations dont ils n’avaient pas trop envie.

(...)