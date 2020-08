Avec Vincent Kompany, la Belgique perd l'un de ses plus fidèles soldats. Le défenseur de 34 ans aux 89 sélections a tiré un trait sur sa carrière de joueur et, de surcroît, sur son aventure en équipe nationale. Avant lui, Mousa Dembélé avait déjà franchi le pas tout comme Marouane Fellaini. Si ce dernier a ouvert la porte à un retour, c'est bel et bien terminé pour ses deux autres compères. On vous parlait ce lundi des potentiels remplaçants du défenseur central, l'autre question qui se pose est qui sera le prochain? C'est surtout en défense que cela commence à poser problème. Petit tour d'horizon.