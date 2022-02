Dans un message Instagram, Dembélé a confirmé qu’il arrête le football… à la fin de cette année. Il fait savoir qu’il a encore un an de contrat. En réalité, dans sa tête, l’ex-Diable rouge (82 capes) a déjà pris sa pension. Mais il cherche un accord avec son club chinois Guangzhou pour trouver un accord financier par rapport à sa dernière année de contrat. Les Chinois ne sont pas les négociateurs les plus faciles. Si aucun accord n’est trouvé, Dembélé devra partir en Chine pour le début de la préparation. Entre-temps, son ex-club Tottenham et des ex-coéquipiers comme Toby Alderweireld l’ont déjà remercié pour les moments magiques passés ensemble.